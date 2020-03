Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 22:52

Drammatica e complicata la situazione in provincia di Alessandria . Sono risultate tutte positive alledella Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di don Orione. È quanto emerso dagli esami a cui le religiose sono state sottoposte dopo il ricovero all'ospedale di Tortona (Alessandria). La più grave delle suore ricoverate, 88 anni, è morta ieri. L'allarme giovedì scorso. «Abbiamo ricevuto una segnalazione dalla casa madre - aveva spiegato il sindaco di Tortona, Federico Chiodi - e abbiamo subito contattato l'Asl e l'Unità di Crisi». Il coordinatore di quest'ultima struttura, Mario Raviolo, è intervenuto di persona sul posto, trasportato in elicottero dai carabinieri. Nelle ore successive le religiose sono state ricoverate nell'ospedale di Tortona, dove le condizioni di un paio di loro sono peggiorate.LEGGI ANCHE Coronavirus, quattro comuni in quarantena dopo un rito religioso in cui tutti hanno bevuto dallo stesso calice