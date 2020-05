Coronavirus, lo studio che assolve i bambini: «Non sono 'untori', la chiusura delle scuole salva poche vite»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Maggio 2020, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono meno a rischio con ilUna realtà risaputa da tempo e suffragata dalle statistiche, ma possono contagiare i familiari? Qual è il loro ruolo nella trasmissione di? Secondo recenti studi non possono essere considerati "untori" e «sembra improbabile che l'apertura delle scuole e degli asili possa portare a un incremento significativo della mortalità».La chiusura delle scuole, inoltre, sarebbe in grado di «impedire al massimo il 2-4% dei decessi, molto meno di altri interventi di distanziamento sociale». Sono alcune conclusioni degli studi scientifici sul tema passati in rassegna dadirettore di ricerca pressoTutti gli studi analizzati sono osservazionali, a volte non ancora sottoposti a peer reviewed, e possono quindi avere delle fonti di distorsione o essere di bassa qualità, secondo Gandini, ricercatrice e mamma, ma il fatto che siano coerenti e vadano tutti nella stessa direzione è molto rassicurante.pubblicata recentemente daLa review include oltre 500 articoli e lettere scientifiche pubblicati nelle banche dati, server di pre-stampa compresi. La conclusione dell'autore è appunto che «sembra improbabile che l'apertura delle scuole e degli asili possa portare a un incremento significativo della mortalità».«Anche i report degli studi 'reale life' descrivono una diffusione molto limitata di Covid-19 tra bambini e da bambini ad adulti. Un bambino di 9 anni ha frequentato 3 scuole in Francia mentre era sintomatico con Covid, ma non ci sono evidenze che nessuno dei suoi 112 contatti scolastici abbia contratto il virus. E ancora: il Centro nazionale australiano per la ricerca sull'immunizzazione nel Nuovo Galles del Sud ha descritto il caso di 9 studenti delle scuole primarie e superiori e 9 membri del personale con confermato Covid-19. Queste 18 persone hanno avuto contatti con 735 studenti e 128 dipendenti, e solo 2 bambini hanno contratto il Covid-19 da questi casi scolastici iniziali e nessuno del personale».Infine, «finora non ci sono notizie di focolai di Covid-19 nelle scuole svedesi». Tutte evidenze a sostegno della tesi che, anche se ci sono bambini asintomatici che frequentano le scuole, è improbabile che diffondano il contagio.