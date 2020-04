Sport lontano da casa e jogging verso ok dal 4 maggio, ma da soli

Nel decreto che andrà in vigore dal 4 maggio, il Governo sta valutando di consetire la ripresa dell'attività fisica all'aperto, a patto che si è da soli e che si mantengano. In pratica, un po' come già proposto dal governatore del Veneto, Zaia, sarà possibile andare a correre anche oltre i 200 metri da casa. Si potrà però restare fuori soltanto per il tempo necessario alla corsa.

Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus , Domenico Arcuri, ha indetto la gara "in procedura semplificata e di massima urgenza" per l'acquisto di kit, reagenti e consumabili per effettuare 150 mila test sierologici che serviranno per l'indagine campione sulla diffusione dell'infezione da Sars-Cov2 nella popolazione italiana.