«In spiaggia solo su prenotazione con un'app», l'idea di Jesolo per l'estate

«In spiaggia solo su prenotazione, per garantire la sicurezza di tutti»: è la proposta che il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha anticipato all'ANSA e che formulerà ufficialmente domani ai rappresentanti delle varie categorie economiche nel corso di una video-conferenza. Jesolo, con circa 6 milioni di presenze stanziali l'anno, è una delle stazioni balneari con il maggior numero di ospiti in Italia. A questi si aggiungono i turisti pendolari, per i quali non c'è un dato ufficiale. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 16:03

