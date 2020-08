Coronavirus, Speranza fa un appello ai giovani: «State attenti, siete il principale veicolo di contagio»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Agosto 2020, 09:58

«State, perchè voi siete ilin questo momento». Sono queste le parole del Ministro della Salute,a, che ha voluto dedicare ai giovani italiani in questa fase di nuovo aumento dei contagi per ilIl Ministro, in un'intervista a La Stampa, si è rivolto ai più giovani: «In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori: discoteche, apericene, locali notturni affollati, assembramenti di ogni tipo. Alle ragazze e ai ragazzi dico: state attenti, perché voi siete il veicolo principale del contagio in questo momento». Poi Speranza continua: «La situazione è seria. È vero che l'Italia in questa fase sta meglio degli altri Paesi, ma è pura illusione pensare che, mentre nel resto d'Europa il contagio riparte e già si parla di seconda ondata, noi possiamo restare tranquilli e beati dentro i nostri confini».Poi parla dei dati, smentendo la credenza comune secondo la quale ad essere colpiti dal virus sono soprattutto gli anziani: «I ragazzi forse non sanno che oggi l'età media del contagio è scesa a 40 anni mentre solo due mesi fa era 60-65 anni. È chiaro quindi che i giovani sono un veicolo di contagio potenziale pericolosissimo, e non tanto per se stessi. Il vero rischio è che, tornati a casa dalla movida, possano contagiare i loro genitori o i loro nonni».