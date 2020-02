Coronavirus, Borrelli: «Si è diffuso perché i medici non hanno riconosciuto i sintomi»

«Le strutture sanitarie non sono riuscite a individuare il paziente zero. E difficile quindi fare previsioni sulla diffusione. L'unica misura concreta da adottare è stata quella di chiudere i territori», focolaio del contagio. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile riferendosi al paziente zero in entrambe le regioni, Lombardia e Veneto. Il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus ha poi sottolineato che per ora le aree isolate «sono l'area di Vò Euganeo in Veneto e l'aereo del Lodigiano con 10 comuni». Se sarà deciso di allargare i comuni in isolamento, Borrelli ha spiegato, «che questo rientra nell'ambito di una valutazione, in accordo con le Regioni, del Comitato tecnico scientifico». Ma per ora le aree in isolamento sono solo le due indicate.

