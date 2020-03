Coronavirus, il sindaco contro i cittadini che vogliono uscire: «Guardate “Amici” e i tronisti da vent'anni, ora dove ca*** dovete andare»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 22:01

Durantenon è solo raccomandabile ma anche obbligatorio limitare gliLo sfogo di un sindaco di un piccolo centro della Sardegnasta facendo il giro del web. Il primo cittadino d, si è scagliato con forza contro i cittadini che lo hanno sommerso di domande circa le possibili deroghe ai decreti governativi che impongono di restare a casa.Uno sfogo che suona come un. Il sindaco sottolinea le contraddizioni dei cittadini, ma anche la situazione difficile in cui versadella zona. Il post si è stato condiviso suriscuotendo oltre tremila condivisioni e ottomila like. «Oggi, in paese - spiega Piroddi - la domanda principale è stata: “ma una passeggiata la posso fare?” Allora, ve lo spiego nuovamente. Sapete quanti posti ha l'ospedale di Lanusei in terapia intensiva? 5 (cinque) / 7 (sette). Sapete, vero, che non sono tutti liberi? Sapete, vero, che una persona su 6 che contrae il COVID-19 ha bisogno della terapia intensiva?»Senza mezzi termini, Piroddi ha ricordato che quelli che ora chiedono di uscire per una passeggiata sono gli stessi che il più delle volte guardano talent e reality comodamente seduti sul divano. «Ora, io dico, avete vissuto gli ultimi vent'anni guardando 'Amici', commentando i Tronisti e commuovendovi con 'C'è posta per te'. Non alzate il cu** dal divano manco per andare in bagno. Ora, ditemi, spiegatemi, perché non capisco e sono curioso: “Dove ca*** dovete andare in questi giorni?”»