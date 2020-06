Coronavirus, Sileri: «Siamo usciti dalla fase acuta, ora c'è quella della convivenza con il covid-19»

Coronavirus, nel mondo aumentano i contagi giornalieri e le morti. In Italia nuovi focolai attivi, ma «la situazione è sotto controllo»​

Coronavirus, «Siamo usciti dalla fase acuta. Quella come l'abbiamo vissuta fino ai primi di maggio non c'è. Ora siamo passati alla fase della convivenza con il coronavirus». Lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (foto, sotto) in un'intervista a Sky TG24, aggiungendo che «la situazione è molto sotto controllo grazie alle misure adottate».«Non vedo un problema Lombardia anzi vedo numeri in calo con terapie intensive vuote. L'Italia è aperta. I focolai possono essere ovunque e, nel caso, andranno prese misure di contenimento chirurgiche e mirate». Lo ha dichiarato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. I pazienti ha rilevato Sileri, «non arrivano più in ospedale o non in forma grave». Il virus? «Circola meno, magari fosse mutato», ha detto ancora Sileri.