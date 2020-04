Coronavirus, sindaci infuriati per le seconde case: «Pensate di non essere visti?»

Molte seconde case sull'Appennino modenese sono aperte: sono infuriati i sindaci della zona che hanno ricevuto numerose segnalazioni. Lo riporta la 'Gazzetta di Modena' che ha raccolto lo sfogo di numerosi primi cittadini della montagna.



Fra i più arrabbiati c'è Gianfranco Tanari, sindaco di Zocca, paese natale di Vasco Rossi. «Voi che state arrivando sul nostro territorio ad aprire la seconda casa pensate di non essere visti? È da venerdì che ricevo segnalazioni», ha scritto su Facebook. Tanari segnala anche un maggiore afflusso ai supermercati, indice del fatto che molte persone sono arrivate. «Ho chiesto più controlli - ha detto - e ne chiederò anche davanti a casa di Vasco: è sempre venuto su a trascorrere la Pasqua, ma quest'anno ha comunicato che non ci sarà. Non vorremmo che si presentassero lo stesso dei fan, che non avrebbero davvero nessuna scusa per essere lì».



Segnalazioni anche a Montecreto, dove il sindaco ha emesso un'apposita ordinanza e a Fanano. «Io ho ricevuto molte telefonate - dice Daniela Contri, sindaca di Riolunato - di persone che mi hanno chiesto se potevano venire. Non so, forse pesano che in montagna le regole valgano meno» Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 12:13

