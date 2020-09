Coronavirus, seconda ondata in Italia prevista tra ottobre e novembre

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trapotrà esserci un altro. Se per ora in Italia la situazione sembra essere decisamente migliore rispetto agli altri paesi europei, non è detto che questo status duri a lungo e la possibilità che si abbiaè piuttosto alta, secondo gli esperti.Giacomo Cacciapaglia, che lavora all'Institut de Physique des 2 Infinis, a Villeurbanne in Francia e Francesco Sannino, ricercatore presso l’Università della Danimarca meridionale, ad Odense, hanno elaborato un modello matematico che sulla base dei dati disponibili è in grado di capire se e quando l'epidemia potrà riaccendersi nel nostro paese. I dati hanno mostrato come il nuovo picco potrebbe esserci tra luglio 2020 e gennaio 2021. Quindi la stima è che nei prossimi mesi si potrebbe raggiungere un nuovo picco.Ovviamente il rispetto delle regole, l'uso dei dispositivi di siucurezza, il distanziamento sociale e il controllo dei focolai sono un messo più che valido con il quale controllare l'incremento dei contagi