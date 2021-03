Scuole chiuse, Zaia firma l'ordinanza per le aree a rischio: didattica a distanza per almeno 14 giorni Il documento

Il governatore Luca Zaia ha firmato l'ordinanza con le misure per il contenimento del contagio nelle zone del Veneto con incidenza superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Il provvedimento fissa l'obbligatorietà della didattica a distanza al 100%, a partire dalla seconda media, per le scuole che hanno sede nei territori dei distretti sanitari nei quali i servizi di igiene (Sisp) abbiano rilevato un'incidenza, su base settimanale, superiore ai 250 casi di Covid su 100.000 abitanti.

La misura ha effetto dal giorno in cui i Sisp - servizio igiene e sanità pubblica - competenti per ciascun distretto informeranno gli istituti scolastici di quel territorio dell'avvenuto superamento del livello di contagio. Deve, comunque, essere garantito un preavviso di 48 ore alle scuole.

La sospensione della didattica in presenza non potrà essere inferiore a 14 giorni. Resta immutato invece lo svolgimento in presenza delle attività didattiche che richiedano l'uso dei laboratori, o quelle necessarie per l'effettiva inclusione gli studenti disabili. L'ordinanza ha effetto fino al 6 aprile.

