Coronavirus, lo stop dei questori: anche chi ha la scorta deve limitare i movimenti come i semplici cittadini

Comte i semplici cittadini. Anche chi ha la scorta deve attenersi alle restrizioni previste dai diversi decreti governativi per l'emergenza coronavirus e, dunque, limitare i propri movimenti.

È questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione arrivata ai questori di tutta Italia. Alla base della richiesta di “sensibilizzazione” da parte della autorità di pubblica sicurezza, due motivi: la necessità di adottare tutte le misure per evitare di esporre a rischio contagio il personale chiamato a garantire i servizi di tutela ed evitare che nell'opinione pubblica passi il messaggio che chi ha diritto alla scorta può non rispettare i provvedimenti destinati al resto dei cittadini. Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 20:01

