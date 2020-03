Coronavirus, gli sciacalli del falso tampone suonano agli anziani. Zaia: «Non aprite»

Gli sciacalli del tampone in Veneto. Suonano alla porta degli ansiani fingendosi dipendenti Asl giunti in casa per fare il test del coronavirus. Ma in realtà sono dei truffatori, pronti a colpire dentro le abitazioni delle persone fragili. La denuncia arriva dal presidente della regione del Veneto Luca Zaia che ha invitato la popolazione a porre la massima attenzione a persone che suonano alla porta di casa riferendo di essere incaricati dalla Regione stessa per effettuare il controllo. «Tutta la popolazione è invitata a non aprire la porta a tali individui, veri e propri sciacalli, e a chiamare immediatamente il 112», spiega la Regione. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 13:47

