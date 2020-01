Coronavirus, due casi a Roma: sono turisti cinesi. Italiani in quarantena per 15 giorni: dove sono ospitati

di Mario Fabbroni

Primi due casi di Coronavirus in. Si tratta di, marito e moglie, ada dieci giorni. Sono entrambiin isolamento all'ospedale. La stanza dell'albergo del centro della Capitale dove soggiornavano è stata sigillata. Niente contagio dainvece sulla nave da crociera. Dopo ore di altissima tensione, tirano un sospiro di sollievo i 6000 turisti di mezzo mondo imbarcati sulla Costa Smeralda, attraccata ieri a. Subito dopo la partenza da Palma di Maiorca, una coppia di Hong Kong aveva accusato febbre e problemi respiratori. Immediati sono scattati i protocolli di sicurezza: l'uomo e sua moglie sono stati isolati nell'ospedale di bordo e sono state avvertite le autorità sanitarie italiane. Bloccati a bordo tutti, turisti ed equipaggio, con il rischio di finire in quarantena. Poi la sentenza positiva: la nave non è infetta. A Civitavecchia resta il caos perché sono stati bloccati gli imbarchi: mille persone hanno dormito in hotel ieri notte.. La struttura militare dove verranno ospitati per due settimane i circa 60 italiani che stanno per fare ritorno da Wuhan, la città cinese epicentro dell'infezione di nuovo Coronavirus. Si trova alla Cecchignola, alle porte di Roma.. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha stabilito che l'epidemia è «un'emergenza di salute pubblica di preoccupazione internazionale». «La principale ragione non è quanto sta accadendo in Cina, ma il rischio di altri paesi, specie i più deboli», ha detto il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.I gruppi Msc Crociere e Costa hanno annunciato di aver annullato le crociere in partenza dai porti cinesi. La Bmw ha chiuso tre stabilimenti nel paese del Dragone, Ikea ha chiuso tutti i suoi negozi, Air France ha bloccato i voli trascinando altre compagnie.Il presidente Xi Jinping ha deciso il ricorso al pugno di ferro contro il demone del Coronavirus di Wuhan: i funzionari che non seguiranno le sue indicazioni per contenere e debellare l'epidemia saranno puniti. La Federcalcio cinese, la Chinese Football Association, ha annunciato il rinvio di tutte le partite in programma nel 2020.