Tensioni anche nel carcere di Frosinone. Un centinaio di detenuti, impauriti dal rischio di contagi dal Coronavirus e chiedendo provvedimenti ad hoc, sono usciti dalle sezioni raggiungendo l'area passeggi e salendo sulle mura. Al momento non ci sarebbe stata alcuna evasione e sul posto sono intervenuti il direttore del carcere e il comandante del reparto degli agenti della penitenziaria. Una rivolta, definita «molto violenta», è scoppiata nel primo pomeriggio in carcere a Modena. Dalle prime informazioni molti sarebbero i detenuti coinvolti e i danni alla struttura. Alla base della rivolta la protesta dei detenuti per questioni relative alla protezione per il Coronavirus.Tensioni anche nel carcere di Frosinone. Un centinaio di detenuti, impauriti dal rischio di contagi dal Coronavirus e chiedendo provvedimenti ad hoc, sono usciti dalle sezioni raggiungendo l'area passeggi e salendo sulle mura. Al momento non ci sarebbe stata alcuna evasione e sul posto sono intervenuti il direttore del carcere e il comandante del reparto degli agenti della penitenziaria.

Ieri nel carcere di Salerno è bastato l’annuncio della momentanea sospensione dei colloqui con i familiari, come misura di prevenzione per il coronavirus, per scatenare la rabbia dei detenuti del carcere di Salerno-Fuorni che nel pomeriggio di ieri hanno dato una violenta rivolta, rientrata solo a tarda sera. Almeno duecento reclusi si sono prima abbandonati alla devastazione di un piano dell’istituto per poi asserragliarsi sul tetto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 16:43

