Coronavirus, quindicenne e la mamma ricoverati a Roma allo Spallanzani

diper accertamenti. Con il giovaneche vive con lui. Il giovane studiava a Hong Kong ed è rientrato in Italia tre giorni fa. Mercoledì ha accusato alcune linee di febbre e la mamma lo ha fatto visitare dal medico di famiglia che, per precauzione, ha avvertito l'Asl di Rieti.La direzione sanitaria dell'ospedale, essendo il ragazzo rientrato da Hong Kong - anche se non da una delle zone a rischio - ha quindi deciso di trasferire il quindicenne e la mamma allo Spallanzani per gli accertamenti del caso.La notizia è stata confermata all'Ansa da fonti sanitarie. Il trasferimento è avvenuto in via precauzionale secondo quando previsto dalle disposizioni sanitarie impartite in seguito all'emergenza Coronavirus.