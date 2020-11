Coronavirus e restrizioni: Lombardia, Piemonte e Calabria le regioni più a rischio

Coronavirus, in vista del nuovo Dpcm sono tre le regioni italiane che rischiano le restrizioni più severe: si tratta di Lombardia, Piemonte e Calabria. È quanto emerge dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità.

Lombardia, Piemonte e Calabria rientrerebbero nello scenario 4, quello del rischio più alto. Il livello di rischio non dipende esclusivamente dall'indice Rt, ma anche da altri fattori, in primis la pressione e la capacità ospedaliera dei singoli territori. Piemonte e Lombardia, in particolare, hanno superato la soglia dell'indice di trasmissibilità Rt pari a 2 (rispettivamente sono a 2.16 e 2.09) e la Calabria è a 1,66. I dati del nuovo monitoraggio atteso per domani potrebbero però segnare un cambiamento del trend, poichè potrebbero iniziare a riportare gli eventuali effetti legati alle misure dell'ultimo Dpcm.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 21:06

