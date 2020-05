Coronavirus, Ranieri Guerra (Oms): «A essere ottimisti vedremo il vaccino nel 2021»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 08:15

Sono «un'ottantina i trial» in corso sulla ricerca di un virus contro il coronavirus nel mondo, ma nonostante alcuni segnali positivi una svolta non appare dietro l'angolo:si può prevederee una commercializzazione diffusa «nella seconda metà dell'anno» prossimo. Lo ha affermato stasera il professor Ranieri Guerra , vicedirettore dell'Oms e componente del comitato scientifico intervenendo a un webinar organizzato dall'ambasciata a Londra sulla mitigazione della pandemia.Guerra ha anche insistito sulla necessità sostenuta dall'Oms di, che sarebbe quasi «un crimine contro l'umanità». Quanto ai farmaci antivirali, ha parlato di «una cinquantina di trial», ma conper ora di fronte a «un virus subdolo»: che non tocca solo l'apparato respiratorio, come si era ritenuto all'inizio, ma è sistemico e può ad esempio colpire anche a livello «neurologico o cardiovascolare».