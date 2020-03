Coronavirus, furto a troupe tv durante bollettino Spallanzani: rubati duemila euro di attrezzature

Da qualche giorno ormai l'Istituto Spallanzani dirama uno o due bollettini medici al giorno per aggiornare la stampa sulle condizioni dei ricoverati per. Ma qualcuno ha deciso di approfittare di quei bollettini, e dell'impegno di giornalisti e inviati, per fare il furbo, con una serie di furti a danno delle troupe televisive che seguono le dirette per la lettura del bollettino medico.L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto stamattina, mentre i tecnici predisponevano la diretta per un canale nazionale: un'auto, una Panda, parcheggiata fuori dal cancello principale, a una decina di metri da dove si svolgono le dirette, è stata aperta e in pochi minuti è stata sottratta l'attrezzatura (microfono, monopiede, batterie e cavi) per un valore di circa 2 mila euro.Non è la prima volta - sottolineano i tecnici presenti, sgomenti e preoccupati -e nel pomeriggio scatterà la denuncia. «È stata questione di pochi istanti - hanno raccontato - hanno preso microfono, monopiede, batterie e cavi per un valore di circa duemila euro. Non è la prima volta che avvengono furti qui davanti. Presenteremo denuncia in giornata».