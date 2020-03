Coronavirus, ragazza positiva bullizzata sui social. Il sindaco segnala tutto ai carabinieri

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Con il diffondersi dell'epidemia diin Italia, uno dei pericoli più grandi è l'inciviltà delle persone: è il caso di una ragazza adolescente, la cui famiglia è attualmente in isolamento in casa secondo le disposizioni delle autorità sanitarie, e che è statada un utente. La giovane, risultata positiva al Covid19 così come padre, madre e fratello, è stata duramente attaccata sui social dopo che si è sparsa la voce sul suo contagio.È successo a Forte dei Marmi ed è stato il sindacoa segnalare ai carabinieri l'utente "bullo": «Si tratta di una delle famiglie storiche di Forte dei Marmi a cui siamo vicini e non tollero che ci siano persone che si permettono di bullizzare la giovane ragazza - ha affermato il sindaco in un videomessaggio sul proprio profilo Fb - Ho segnalato la cosa ai carabinieri. Se ci saranno altri episodi simili denuncerò l'autore. Per adesso i carabinieri hanno provveduto ad un richiamo» verbale.