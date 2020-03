Coronavirus, quarto caso in Puglia: è un 29enne che lavora a Milano

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 22:09

Quarto caso di coronavirus registrato in Puglia, si tratta di un barese di 29 anni che lavora a Milano. Il giovaneè stato l'unico risultato positivo dei 6 tamponi esaminati oggi dal Laboratorio di riferimento regionale per SARS-CoV-2, l'agente del COVID-19: il 29enne lavora in Lombardia, ma rientra in Puglia ogni settimana. In questo momento è al Policlinico di Bari. L'uomo, a quanto si apprende, ha avuto la febbre alta venerdì sera e si era messo in autoquarantena limitando i contatti con altra gente. Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Mentre gli stretti famigliari saranno messi in isolamento fiduciario. Sono in corso accertamenti per verificare se abbia viaggiato in aereo: se così fosse, partirà la ricerca dei passeggeri a bordo del volo.A Bari non è prevista nessuna chiusura di scuole o Università proprio alla luce del nuovo provvedimento varato dal Governo stasera. Il nuovo provvedimento divide l'Italia, fino all'8 marzo, in tre parti: una zona rossa (in Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; in Veneto il comune di Vò) una zona gialla zona gialla (L'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, le province di Pesaro e Urbino, Savona), e tutto il resto del territorio nazionale, fissando criteri univoci ed evitando iniziative autonome e non coordinate da parte di Regioni e sindaci.Gli altri tre casi sono il tarantino proveniente da Codogno, che sta già bene e che rimarrà in monitoraggio fino a quando i tamponi non si negativizzeranno e potrà essere dimesso, la moglie e il fratello, risultati positivi ma asintomatici.