Coronavirus, a Pozzuoli rave party in spiaggia con centinaia di ragazzi. L'ira del sindaco: «Irresponsabili»

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

In barba al, all'epidemia e ai divieti, centinaia di ragazzi si sono riversati in un lido sulla spiaggia per un rave party, le cui foto e video sono finite sui social network: accade a Pozzuoli, dove il Comune ha avviato un'inchiesta, in sinergia con le forze di polizia, per identificare e risalire agli organizzatori e ai partecipanti della festa. Il rave si sarebbe tenuto nel weekend sul litorale flegreo, ad Arco Felice, a 'Monachelle Beach'.Durissima la condanna del sindacoper l'iniziativa, che non si sposa certo con le indicazioni fornite dalle autorità in questo difficile momento per tutto il Paese. «Alle Monachelle durante questo weekend è successo qualcosa di non plausibile: qualcuno ha ben pensato, in piena emergenza sanitaria e con divieti di assembramento, di organizzare un rave party, in un'area del resto interdetta da due diverse mie ordinanze perché pericolosa, a causa di una gestione fallimentare da parte del comune di Napoli