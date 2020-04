Coronavirus, positivo Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco

Anche il direttore dell'Aifa è positivo al: l'ultimo volto noto contagiato dal Covid-19 è, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, tra le autorità in prima linea contro la pandemia. Magrini si è sottoposto al tampone ed è risultato positivo e da ieri, come previsto dalla normativa, è in isolamento, ha reso noto l'agenzia.Il direttore dell'Aifa sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto, mentre tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid-19. Magrini non è il primo tra dirigenti sanitari e politici contagiati: prima di lui, tra gli altri, il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il consulente alla Regione Lombardia Guido Bertolaso.