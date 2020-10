Coronavirus in Piemonte, l’esercito monta le tende vicino agli ospedali

Il Piemonte per fronteggiare la seconda emergenza covid ha chiesto aiuto all'esercito. I militari stanno montando tendoni all'ingresso degli ospedali piemontesi, i quali sono in totale nove. Lo rende noto la stessa Regione Piemonte, che definisce "preziosa" la collaborazione delle Forze Armate e della Brigata Alpina Taurinense, nell'ambito del progetto di supporto alla Sanità Nazionale voluto dal Ministero della Difesa.

In tempi record sono stati montati due tendoni all'ingresso dell'ospedale di Rivoli (Torino). Si tratta di tende "più grandi di quelle predisposte la scorsa primavera. Sono state allestite nello spazio che precede l’ingresso del pronto soccorso e saranno collegate fra loro", si legge in una nota pubblicata dall'Asl To3. I tendoni dovrebbero nell'intenzioni alleggerire i Pronto soccorso.

Due tende sono state montate presso l'ospedale di Rivoli, comune alle porte di Torino verso la Valle di Susa. Un tendone è in programma entro stasera al San Giovanni Bosco di Torino e domani mattina al San Luigi di Orbassano. In provincia di Cuneo un tendone sarà montato all'ospedale di Savigliano.

La situazione. Sono 27 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi. Il totale è, dunque, ora di 4332 deceduti risultati positivi al virus, 706 Alessandria, 262 Asti, 226 Biella, 419 Cuneo, 410 Novara, 1900 Torino, 233 Vercelli, 134 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 65.030 (+2585 rispetto a ieri) di cui 1166 (45%) sono asintomatici e così ripariti, 951 screening, 654 contatti di caso, 980 con indagine in corso, 229 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 283 in ambito scolastico, 2073 tra la popolazione generale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 18:58

