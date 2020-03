Coronavirus, il 'paziente 1' sta sempre meglio: «L'unico desiderio? Assistere alla nascita della mia prima figlia»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, che a causa delè rimasto inper due settimane, sta meglio e desidera riabbracciare la moglie e assistere alla. Il caso del 38enne ha sollevato un 'vaso di pandora' e portato alla luce un terribile focolaio inma Mattia migliora di giorno in giorno e a quasi un mese dal ricovero in condizioni disperate è in grado di respirare autonomamente e indossare abiti civili.«L' unico desiderio che ho è potere assistere alla nascita di mia figlia. I dottori mi assicurano che ce la farò», spiega commossoche ha potuto rivedere la moglie incinta, al'ottavo mese di gravidanza, attraverso un vetro. Si tratta della sua prima figlia e non avrebbe mai immaginato che sarebbe nata durante un'emergenza simile. È andato in ospedale inconsapevole e si è risvegliato alcon l'Italia sotto scacco.Raggiunta dal Corriere, la moglie ha raccontato di avergli portato una tuta da ginnastica e della gioia provata quando l'hanno informata che il peggio era passato: «Vivevo in attesa di quel momento e alzavo sempre la suoneria al massimo». A telefonare la donna aggiornandola sulle sue condizioni ci pensava direttamente il primario di malattie infettive del policlinico di Pavia«Lo abbiamo appena staccato anche dall'ultima macchina. Ora piange perché è felice: sa che la vita gli ha regalato il tempo per veder nascere la sua prima figlia», ha dichiarato Bruno a Repubblica, mentre il primario di virologiaha aggiunto: «Abbiamo isolato gli anticorpi prodotti dai primi contagiati nel Lodigiano. Il loro plasma, come già in Cina, aiuterà a salvare molte vite». Mattia, dovrebbe tornare a casa all'inizio della prossima settimana. «Sono dimagrito e sono in forma», assicura lui.