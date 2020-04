Festa in casa nonostante i dievieti e schiamazzi. I vicini chiamano la polizia: multa da 2400 euro per 6 giovani

Sei giovani che nella serata di sabato si erano ritrovati a casa di uno di loro, in un appartamento alla periferia di, per trascorrere qualche ora all'insegna di alcol e divertimento, si sono visti infliggere una multa complessiva di 2.400 euro (400 euro a testa).Lache avevano organizzato non è infatti consentita dal decreto del governo (che vieta gli assembramenti anche tra le mura domestiche) per il contenimento del. A darne notizia è oggi il quotidiano «La Provincia pavese». I sei amici hanno iniziato a bere e a fare schiamazzi. Le loro urla hanno infastidito i vicini, che a quel punto hanno avvisato la polizia. Un equipaggio della Volante è arrivato subito sul posto: per i sei ragazzi è scattata la sanzione.