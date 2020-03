Coronavirus, si valuta Angelus del Papa solo in video

Piano anticoronavirus in Vaticano. Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, in Vaticano si stanno valutando le modalità per proseguire gli appuntamenti che richiamano normalmente molti fedeli. La prima novità potrebbe arrivare dall'Angelus di Papa Francesco di domenica 8 marzo: tra le ipotesi c'è anche quella di trasmetterlo solo in video per evitare file e assembramenti ai controlli. Analoga decisione potrebbe essere presa anche per l'udienza generale del mercoledì.

Coronavirus, le vittime sono 148. Primo caso in Vaticano, nuova stretta sugli eventi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA