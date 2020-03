Coronavirus, l'Ordine dei medici: «Tampone per tutti, i positivi sono mine vaganti»

I riscontri disponibili, spiega Anelli, «dimostrano che l'utilizzo del tampone sul personale sanitario anche se asintomatico consente di ridurre il contagio. Soggetti asintomatici possono infatti trasmettere il virus e questo rappresenta un grandissimo problema soprattutto negli ospedali. L'individuazione precoce degli asintomatici positivi consente invece di contrastare la diffusione del virus attraverso l'isolamento di tali soggetti».



Secondo Anelli, sarebbe dunque necessaria una «nuova linea guida per individuare le categorie più a rischio per la quali prevedere un utilizzo più esteso del tampone, come appunto medici e Forze dell'ordine, al fine di ridurre l'impropria diffusione del virus». Quanto alla variabilità dell'esito del tampone sugli asintomatici, che potrebbe dare un risultato negativo in un dato momento ma rilevare una positività magari a distanza di qualche giorno, Anelli sottolinea che andrebbero previsti più test a intervalli per queste categorie. «Per noi - conclude il presidente Fnomceo - le priorità oggi sono due: estendere l'utilizzo dei tamponi e garantire al personale sanitario adeguati dispositivi di protezione individuale».

Fare il tampone dela tutti i medici, anche a quelli asintomatici, se trattano con i pazienti contagiati da Covid19: è la richiesta del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, che all'agenzia ANSA ha osservato che è «necessario estendere l'utilizzo del test con tampone a tutti i medici asintomatici che trattano i pazienti con Covid-19, per impedire una diffusione impropria del contagio».Oggi infatti, avverte, «medici e personale sanitario asintomatici ma positivi al nuovo coronavirus senza saperlo rappresentano, infatti, una mina vagante ed un enorme rischio negli ospedali».