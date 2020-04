Coronavirus, l'Oms: «Nessuna prova che i guariti siano immuni»

Coronavirus, cosa cercano gli italiani su internet: sintomi, aggiornamenti, solidarietà e videochiamate

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito i governi a non dare una patente d'immunità a quanti sono guariti dal Covid-19, sottolineando che non vi sono prove che una persona guarita non possa ammalarsi di nuovo. Non vi sono prove «che persone guarite dal Covid-19 che hanno gli anticorpi siano protetti da una seconda infezione», sottolinea l'Oms.a favore dei test per individuare chi ha sviluppato anticorpi «in quanto sono critici per la comprensione dell'estensione dell'infezione e dei fattori di rischio associati». Tuttavia si fa notare che tali esami sierologici non sono in grado di determinare se gli anticorpi possono difendere da una seconda infezione. Inoltre sono stati posti sul mercato globale diversi test per individuare gli anticorpi ma la loro attendibilità e accuratezza deve essere ulteriormente vagliata.