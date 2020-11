Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 23 novembre: i dati alle 17. Oltre 2.500 casi in Veneto, quasi mille in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 23 novembre 2020: alle 17 circa tutti i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre il dibattito si è spostato in questi giorni sulle feste natalizie e sull'opportunità di preservare il turismo facendo riaprire gli impianti e le piste da sci (con tanto di appello di Alberto Tomba), il Paese si trova comunque in piena seconda ondata di Covid.

Oggi dati più contenuti rispetto ai giorni scorsi, a causa del fisiologico calo di tamponi nel weekend. Dai singoli bollettini regionali già noti i poco più di 2.500 casi in Veneto, oltre 1.300 in Toscana, poco meno di mille in Puglia, 640 in Abruzzo, 377 in Friuli Venezia Giulia e 281 in Basilicata. Dopo le 17 il bollettino nazionale del Ministero della Salute, con i dati regione per regione sui contagiati, i decessi e gli ospedalizzati.

++ALLE 17 IL BOLLETTINO NAZIONALE++

