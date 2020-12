Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 15 dicembre: i dati alle 17. In Veneto record di morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 15 dicembre del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati del Ministero della Salute su Leggo.it a questa pagina. Mentre dall'Ema arrivano buone notizie sull'approvazione del vaccino Pfizer-BioNTech (le prime dosi potrebbero arrivare in Europa già dopo Natale), c'è attesa per i dati di oggi su contagi e morti: soprattutto sui decessi c'è preoccupazione dopo la pubblicazione dei singoli bollettini regionali sulla pandemia. Il numero totale potrebbe essere davvero alto.

Leggi anche > La mortalità è un giallo: «Non uccide ovunque allo stesso modo». In Lombardia i dati choc

In Veneto ad esempio i numeri sono scioccanti: 3.320 nuovi positivi e il record di 165 morti, il dato più alto dall'inizio dell'emergenza (il 10 dicembre fa erano stati 148). 332 i casi in Toscana, con 45 morti, mentre in Puglia sono 1.023 con 54 morti. Nel Lazio i casi sono 1.159, con 83 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA