Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 1 dicembre: i dati alle 17. In Veneto 107 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 1° dicembre: i dati di oggi del Ministero della Salute su Leggo.it a questa pagina, dopo le 17 circa. In attesa del nuovo dpcm che dovrebbe regolamentare le feste di Natale, con tutto il Paese che sarà probabilmente zona gialla , i dati di oggi non sono incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda i decessi.

Leggi anche > Stop spostamenti tra Regioni, coprifuoco alle 22. Tutta Italia in zona gialla

Dai singoli bollettini emergono dunque i primi numeri su contagi e morti: in Veneto 2.535 e ben 107 morti, in quella che a detta del Governatore Luca Zaia è stata «la giornata peggiore della seconda ondata ». In Toscana i nuovi casi sono 658, con 32 morti, mentre nelle Marche i nuovi positivi sono 337. In Basilicata i nuovi casi sono 282, con 11 morti.

+++ALLE 17 IL BOLLETTINO NAZIONALE+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA