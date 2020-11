Coronavirus, con il nuovo Dpcm a rischio la chiusura di centri estetici e parrucchieri

Il nuovo Dpcm potrebbe portare ulteriori restrizioni anche ai centri estetici, di massaggi e ai parrucchieri. L'intento del premier Conte è quello di evitare in ogni modo un lockdown totale, ma si parla ormai da giorni di diverse fasce di rischio, quindi in alcune regioni il rischio di una chiusura totale non è così remoto.

Leggi anche > Nuovo Dpcm, coprifuoco nazionale alle 21 e trasporti al 50%. Spuntano le zone ad alto rischio lockdown, tre regioni a rischio

La stretta di questo nuovo Dpcm riguarderà gli spostamenti tra Regioni, la capienza dei mezzi pubblici, la didattica a distanza, ma coinvolgerà anche diverse attività commerciali e tra queste potrebbero esserci estetisti, parrucchieri e barbieri che erano tornati a svolgere il loro lavoro il 18 maggio. L'Italia ora potrebbe essere suddivisa in diverse aree, in base all'indice Rt, puntando a fare lockdown locali e mirati che in questo caso porterebbero anche alla chiusura di ogni attività.

Leggi anche > Dpcm, il governo ha deciso: coprifuoco al via dalle 22. Stop a negozi ristoranti e bar nelle zone a massimo rischio. Dad al 100% alle superiori.

Le ultime linee guida per il settore della cura della persona specificavano la necessità di prenotazione obbligatoria, rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, preferenza a modalità di pagamento elettronica, presenza di erogatori di gel disinfettante. Grande spazio veniva lasciato alle situazioni in cui era inevitabile il contatto tra cliente e operatore, come i massaggi, in cui si prevedeva solo l'igienizzazione e l'uso di guanti. Consentita anche la doccia abbronzante, con adeguata aerazione e pulizia della cabina, da pulire prima e dopo l'uso. Per quanto riguarda invece i trattamenti ai capelli, mascherina obbligatoria per operatore e cliente tranne nel caso in cui sia impossibile in base alla prestazione erogata (ad esempio il taglio della barba).

Non si sa se questi provvedimenti saranno rivisti nel nuovo Dpcm, ma pare essere certa la possibilità che nelle aree in cui il contagio è sfuggito di mano le suddette attività potrebbero chiudere per qualche settimana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 23:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA