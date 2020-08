Coronavirus, c'è veramente un nuovo boom di contagi? Ecco cosa dicono i dati

I NUMERI

. Nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto, è stato raggiunto il record di tamponi giornalieri. Un totale di, cifra mai raggiunta in Italia da inizio pandemia. E con 1367 casi positivi in sole 24 ore è stato registrato il dato più alto dalquando furono 1.401 a fronte di 70.359 tamponi di cui però solo 13.665 persone realmente testate. Un numero tornato a salire dopo il lieve calo degli ultimi due giorni quando i nuovi positivi si erano assestati sotto quota mille.Ladegli ultimi giorni, legata per gran parte di esso dai rientri dalle vacanze, non può essere analizzata senza la variabile del numero di tamponi giornalieri e, elemento non irrilevante e spesso sottovalutato,. Il rapporto odierno tra positivi e tamponi è 1,5% mentre tra positivi e persone realmente testate è 2,35%.Osservando l'ultima settimana il giorno con(953 casi positivi su 33.358 persone testate). Superiore quindi al 2.35% odierno e ai giorni precedenti che mostravano numeri di positivi più alti. Tuttavia l'andamento, partendo dal 19 agosto scorso, risulta effettivamente in rialzo passando da poco più dell'1,5% a una media superiore al 2%.In crescita anche il rapporto tra positivi e tamponi totali giornalieri che tra il 19 e il 20 agosto si manteneva a cavallo dell'1% assestandosi poi su valori più alti fino al picco del 24 agosto, superiore al 2%.1367 positivi su 93.529 tamponi (1,5%) e 58.054 persone testate (2,35%)878 positivi su 72.341 tamponi (1,2%) e 45.798 persone testate (1,92%).953 positivi su 45.914 tamponi () e 33.358 persone testate ().1209 positivi su 67.371 tamponi (1,8%) e 47.463 persone testate (2,54%).1071 positivi su 77.674 tamponi (1,4%) e 46.613 persone testate (2,3%).947 positivi su 71.996 tamponi (1,3%) e 44.943 persone testate (2,11%).840 positivi su 77.442 tamponi (1,1%) e 49.662 persone testate (1,69%).642 positivi su 71.095 tamponi (0,9%) e 41.290 persone testate ().