Coronavirus, autorizzato il volo per rimpatriare Niccolò: lo studente italiano torna a casa

autorizzato dalle autorità cinesi il volo speciale dell'Italia che rimpatrierà da Wuhan Niccolò, lo studente italiano 17enne rimasto bloccato nella città cinese focolaio dell'epidemia di coronavirus. Lo si apprende da fonti della Farnesina.



Il volo speciale che riporterà in Italia Niccolò dovrebbe partire domani dall'Italia alla volta della Cina e rientrare sabato. L'operazione, come quelle precedenti, è coordinata dall'Unità di Crisi della Farnesina in stretto raccordo con i ministeri della Difesa e della Salute e con il contributo della Protezione Civile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 13:11

