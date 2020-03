Coronavirus, ecco l'elenco dei negozi che resteranno aperti nel weekend

permercati; Supermercati; Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specialzzati (codice ateco 47.4;) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A causa dellmoltialtri saranno aperti con delle restrizioni. Quali saranno le attività che resteranno aperte nelle giornate di sabato e domenica. Il premier Conte, ha infatti stabilito che alcuni esercizi, normalmentedovranno modificare i loro orari.Il provvediemento stabilisce che: « Negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e alcuni negozi di prima necessità o di servizi alla persona». In questi negozi dovranno essere comunque rispettate le distanze di sicurezza.Nel fine settimana resteranno aperti al pubblico: iTutti gli eserizi commerciali che non rientrano nell'elenco dovranno restare chiusi. Resteranno anche chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti nei centri commerciali e nei mercati.