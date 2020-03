Coronavirus, nave Costa Fortuna respinta in Thailandia: a bordo «64 italiani tutti sani»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 11:28

La nave da crociera, con a bordo(dice la compagnia) è stata respinta a Phuket e l'attracco le è stato vietato, per via di alcune restrizioni decise dal governo thailandese a causa del coronavirus riguardo lo sbarco di italiani che siano stati nel nostro Paese negli ultimi 15 giorni. La nave è ora in navigazione verso la Malesia. Stessa sorte per l'altra nave, che non è potuta approdare in Madagascar e ha cambiato itinerario dirigendosi alle Seychelles.«A seguito di restrizioni imposte dal Governo della Thailandia nelle ultime ore sullo sbarco di ospiti di nazionalità italiana che abbiano transitato in Italia negli ultimi 14 giorni, la nave Costa Fortuna non ha potuto effettuare la sosta pianificata come da itinerario nel porto di Pukhet», rende noto Costa Crociere.La compagnia precisa che «la situazione sanitaria bordo è chiara e non vi è alcun caso sospetto sulla nave fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità». «Costa Crociere è rammaricata dell'improvviso cambiamento di itinerario e conferma, in una situazione in continua evoluzione, che la sicurezza dei propri ospiti e membri dell'equipaggio è una assoluta priorità».