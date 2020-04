Napoli, “punizione” di De Luca: in quarantena il paese del funerale-show

Coronavirus, nel Napoletano folla in strada al funerale del sindaco: almeno 200 persone

un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili», afferma il governatore. «È una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole. È una decisione chee onora l'impegno civile di tutta la nostra comunità».Ma cosa era successo? In barba ai divieti anti, in tanti erano scesi in strada pur di rendere l'ultimo saluto al proprio sindaco, Carmine Sommese, medico, morto di virus a 66 anni: un assembramento che non poteva passare inosservato, e che oltre a finire sui social è ora all'attenzione dei carabinieri che indagano, coordinati dalla Procura di Nola, per identificare i partecipanti. Quasi tutti con le mascherine, madi sicurezza richieste. Tra loro anche il vicesindaco Carmine Addeo, alcuni consiglieri comunali, agenti della Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile. Un episodio condannato dal Prefetto di Napoli Marco Valentini.