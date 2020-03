Coronavirus, sabato sera in quarantena a Napoli: nasce la sfida social per la pizza fatta in casa Video

Primo sabato sera tappati in casa per l'emergenza coronavirus per tanti napoletani. E per passare la serata in tanti, sui social, hanno deciso di mostrare video della pizza fatta in casa. Tra tutti l'attore Angelo Iannelli che ha lanciato una vera e propria sfida:

Tra poco tanti amici mi invieranno foto sulla mia pagina Facebook della pizza fatta in casa. Ho ideato questo gioco, per passare il tempo, visto che siamo tutti impauriti e preoccupati, noi a Napoli amiamo la pizza, Patrimonio Unesco poiché le pizzerie sono chiuse. Io che interpetro Pulcinella, ho ideato il gioco "Io Preparo la pizza in casa" con un giudice di gara che declamerà il vincitore. Prossima settimanaci sarà anche un premio. Andrà tutto bene

Sabato 14 Marzo 2020

