Coronavirus, la figlia di un 80enne morto denuncia: «Niente terapia intensiva per papà e niente funerale»

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 15:19

Il. A raccontare quello che è successo Orietta S., figlia di un ottantenne morto pressouna settimana fa. Probabilmente l'uomo non ha avuto accesso alla terapia intensiva, i posti soo tutti pieni e i medici si iniziano a trovare nella condizione di dover prendere delle scelte.A riportare le sue parole è Il Mattino di Padova. Orietta racconta di aver visto il papà entrare in gravi condizioni su una barella e di averlo visto uscire però dentro una bara: «so solo che, quando ho chiamato domenica, mi ha risposto un medico che era molto preso. Mi ha detto: “Signora, deve capire, noi siamo nella m... Il papà è intubato e sedato in sala operatoria, in attesa che si liberi un posto in terapia intensiva”. L’ho pregato di darmi qualche notizia. Erano le 3 del pomeriggio e il papà è morto alle 8 e mezzo di sera. Nessuno mi ha detto nulla, non so ancora che cosa sia successo».La situazione critica potrebbe aver spinto i medici a fare una scelta, lo scenario più temuto, in alcune aree, ormai purtoppo potrebbe essere realtà. La donna spiega che il padre non ha avuto sintomi del Coronavirus, poi ha avuto un giramento di testa, si sentiva debole, così ha chiamato il medico che ha capito che aveva la polmonite. Sono stati chiamati 4 ospedali prima che si potesse fare il ricovero, ma erano tutti pieni. Poi il ricovero è arrivato, ma per l'80enne no c'è stato nulla da fare.