Coronavirus, morti due medici: sono 19 dall'inizio dell'emergenza. Gli operatori sanitari contagiati sono 4824, il doppio che in Cina

Ferri: «I miei amici di Lodi continuano a morire, il calcio non ha capito il nostro dramma»

Coronavirus, altre due vittime tra i medici per l'epidemia da Covid-19. È deceduto, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), il dottor Leonardo Marchi, medico infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo a Cremona.In totale, i decessi certificati di medici in attività a causa dell'epidemia da nuovo coronavirus arriverebbero così a 18.È Manfredo Squeri, medico ospedaliero in pensione. Squeri, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), lavorava come medico responsabile del reparto di Medicina alla Casa di cura 'Piccole Figliè di Parma, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Sarebbe, per la Fnomceo, il 19/mo medico in attività deceduto per Covid-19.sanitari in Italia: sono 4824, il doppio che in Cina.