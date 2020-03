Coronavirus in Italia, 889 morti (ieri 969) e 3.651 positivi in 24 ore. I decessi superano quota 10mila. Crescono i guariti: in un giorno 1.431 LA TABELLA

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo i dati diffusi dalla Protezione civiledelle ultime 24 oreI morti totali hanno superato i 10mila. Lo ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.dall'inizio dell'epidemia sono adesso, dei quali. In questo momentoal coronavirus in ItaliaRispetto a ieri,persone (ieri erano aumentati di 4.401).Le persone in isolamento domiciliare sono 39.533 su 70.065: il 56,4% del totalecui vanno sottratte le 10.023 vittime e i 12.384 guariti per avere il numero degli attualmente positivi., lo ha detto Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa.