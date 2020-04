Coronavirus, 578 morti e 2.667 casi in più: la curva scende. Calo deciso delle terapie intensive e dei ricoverati MAPPA

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale di altreil bilancio dei morti in Italia per conseguenze derivate dal Ieri il dato era di 602 . È quanto ha diramato il capo del dipartimento della Protezione civile Angeloin conferenza stampa nel consuetodelle 18 di mercoledì 15 aprile.Ancora un dato inquello dei nuovi casi,, con una nuova crescita del numero di tamponi (oggi 43.715, quasi 20mila in più di ieri). La. Consistente anche il(-107) e soprattutto dei(-368). Numeri ovviamente condizionati dal lieve miglioramento registrato in Lombardia che ha fatto segnare 827 casi in piu e -48 terapie intensive.I casiaccertati in Italia dall'inizio dell'emergenza sono orarispetto a ieri), di cui, 962 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 104.291, un aumento di 1.127 unità. Ieffettuati fino ad oggi sononell'ultimo giorno (Ieri erano 26.779).Sono, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.074 sono in Lombardia (-48)., 368 in meno rispetto a ieri, e 74.696 (+1.602) sono quelli in isolamento domiciliare.«La raccomandazione dell'Oms permane per quanto riguarda le persone che camminano per strada: usare le mascherine è fuori dalle raccomandazioni. Può cambiare la previsione su un raggruppamento di persone in luoghi chiusi». Lo ha specificato, direttore vicario Organizzazione mondiale della sanità (Oms), rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa alla Protezione civile a Roma, sul problema delle forniture di mascherine.«La valutazione del rischio è la procedura essenziale per capire cosa può riaprire e in base a quali requisiti. Come si può mitigare il rischio fino a ridurlo a zero. Tenendo conto delle filiere e dei trasporti per i lavoratori. La Lombardia è il pilota di quanto accadrà nelle altre regioni, dovrà essere estremamente cauta e valutare sia rischio che protocolli per renderlo pari a zero: stato di salute dei lavoratori, classe di età a rischio, quale stato immunitario e suscettibilità al contagio e rischio esterno al posto di lavoro». Cosìdell'Oms in conferenza stampa alla Protezione civile. «Ciò andrà fatto d'accordo con la parte datoriale per la sicurezza del luogo di lavoro - ha aggiunto - e con i sindacati per un adeguato comportamento dei singoli lavoratori, perché oltre alle necessarie protezioni c'è anche una responsabilità individuale».«La Cina ha fatto capire che la soluzione della crisi si ha con distanziamento sociale e quarantena, ma andando con esercito e lanciafiamme come hanno fatto loro si ottengono procedure molto rapide, con altri metodi ed enorme fatica c'è una tempistica diversa; per questo noi vediamo questo lento plateau, un rallentamento, ma non l'azzeramento assoluto» dei contagi. Lo ha dettodell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in conferenza stampa alla Protezione civile.Dai dati della Protezione civile emerge che sono 32.921 iin Lombardia (558 in più rispetto a ieri), 13.577 in Emilia-Romagna (-201), 13.195 in Piemonte (+140), 10.789 in Veneto (+53), 6.417 in Toscana (+65), 3.464 in Liguria (-2), 3.097 nelle Marche (+2), 4.047 nel Lazio (+25), 3.087 in Campania (-7), 2.104 a Trento (+22), 2.573 in Puglia (+21), 1.394 in Friuli Venezia Giulia (+495), 2.081 in Sicilia (+10), 1.810 in Abruzzo (+10), 1.576 nella provincia di Bolzano (+12), 582 in Umbria (-40), 870 in Sardegna (-30), 819 in Calabria (+3), 548 in Valle d'Aosta (-11), 261 in Basilicata (-4), 206 in Molise (+6).Quanto alle, se ne registrano 11.377 in Lombardia (+235), 2.788 in Emilia-Romagna (+83), 2.015 in Piemonte (+88), 940 in Veneto (+34), 556 in Toscana (+18), 807 in Liguria (+14), 746 nelle Marche (+18), 311 nel Lazio (+11), 278 in Campania (+18), 318 nella provincia di Trento (+8), 288 in Puglia (+10), 212 in Friuli Venezia Giulia (+6), 181 in Sicilia (+6), 240 in Abruzzo (+8), 223 nella provincia di Bolzano (+9), 54 in Umbria (+1), 83 in Sardegna (+3), 71 in Calabria (+3), 121 in Valle d'Aosta (+3), 21 in Basilicata (+2), 15 in Molise (+0). I tamponi complessivi sono 1.117.404, oltre 43mila più di ieri. Degli oltre un milione e centomila tamponi, circa 544mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.