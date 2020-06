Coronavirus, ancora 71 morti, sono 202 i nuovi contagiati. Migliora la Lombardia

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numeri incoraggianti a quasi un mese dal 18 maggio, ma ancora presto per festeggiarli in rapporto al 3 giugno. Il contagio è in calo, almeno negli ultimi due giorni. L’aumento dei tamponi (ieri 62.699) non ha provocato scossoni e anzi, il dato dei casi positivi in più è sceso a 202 in un giorno. A determinare questa discesa anche il miglioramento della Lombardia, che ha registrato 99 casi con oltre 9mila test.Non arrivano ancora buone notizie invece dai dati che riguardano le vittime: altre 71, con il totale che ha ormai raggiunto 34.114 e che non sembra volersi fermare. Negli ospedali i malati in terapia intensiva sono scesi a 249 mentre i ricoverati con sintomi sono 4.320. Ad oggi in Italia le persone positive sono 31.710.