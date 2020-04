Coronavirus, in Italia 528 malati in meno: ma i morti sono 534. I nuovi casi Covid-19 sono 2.729 MAPPA

di Simone Pierini

, ma è bene sottolineare che in un solo giornoper conseguenze derivate dal. Il totale odierno delle persone attualmente positive è infatti un bilanciamento tra(in aumento rispetto ai 2.256 ieri), e i(o dimessi) che in un solo giorno sono. In pratica l'aumento di casi è quasi identico al numero dei guariti, di fatto annullandosi, ed il nuovo calo odierno di positivi nel nostro Paese è sancito dal numero dei morti, in crescita rispetto a 24 ore fa.Torna quindi sopra la soglia dei 500 il bilancio dei morti giornalieri. Ieri il dato era di 454 . È quanto ha diramato dal dipartimento della Protezione civile nelgiornaliero di oggi martedì 20 aprile. Scende ancora il dato delle, 102 in meno, e dei, 772 in meno.Sono 960 i casi in più registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia . I morti in un giorno sono 203 con il totale che arriva a 12.579. Sono invece 1366 i guariti o dimessi mentre 851 persone sono ricoverate in terapia intensiva con un calo di 50 unità, 9.805 sono ricoverati con sintomi, 333 in meno.Ricordiamo che la conferenza stampa del capo dipartimentoè stata rimodulata: non ci sarà più quindi l'appuntamento quotidiano in tv ma verrà proposto solamente due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. I dati verranno invece diffusi ogni giorno.dall'inizio dell'emergenzarispetto a ieri), di cui, 2.723 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 108.237, un calo di 528 unità. Ieffettuati fino ad oggi sono 1.450.150, 52.126 nell'ultimo giorno (Ieri erano 41.483).Sono, 102 in meno rispetto a ieri. Di questi, 851 sono in Lombardia (-50)., 772 in meno rispetto a ieri, e 81.104 (+346) sono quelli in isolamento domiciliare.Dai dati della Protezione civile emerge che sono 33.978 iin Lombardia (-609 in meno rispetto a ieri), 13.244 in Emilia-Romagna (-278), 14.811 in Piemonte (+254), 10.077 in Veneto (+16), 6.622 in Toscana (+54), 3.463 in Liguria (-33), 3.218 nelle Marche (+6), 4.402 nel Lazio (+37), 2.946 in Campania (-73), 1.909 nella Provincia di Trento (-20), 2.812 in Puglia (+2), 1.322 in Friuli Venezia Giulia (+132), 2.259 in Sicilia (+49),2.067 in Abruzzo (+5), 1.536 nella provincia di Bolzano (-4), 407 in Umbria (-17), 837 in Sardegna (-17), 819 in Calabria (-9), 522 in Valle d'Aosta (-26), 245 in Basilicata (+3), 213 in Molise (+0).Quanto alle, se ne registrano 12.579 in Lombardia (+203), 3.147 in Emilia-Romagna (+68), 2.485 in Piemonte (+76), 1.154 in Veneto (+42), 686 in Toscana (+19), 990 in Liguria (+33), 834 nelle Marche (+12), 363 nel Lazio (+14), 317 in Campania (+8), 376 nella provincia di Trento (+10), 351 in Puglia (+25), 241 in Friuli Venezia Giulia (+2), 206 in Sicilia (+3), 271 in Abruzzo (+8), 251 nella provincia di Bolzano (+2), 60 in Umbria (+2), 93 in Sardegna (+7), 76 in Calabria (1), 126 in Valle d'Aosta (+0), 24 in Basilicata (+0), 18 in Molise (+0). I tamponi complessivi sono 1.450.150, 52.126 più di ieri. Oltre 680mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.