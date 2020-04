Coronavirus, 482 morti e 3.491 casi in più. Calano ricoveri (-779) e terapie intensive MAPPA

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 18:31

Sale diil bilancio deiper conseguenze derivate dal Ieri il dato era di 575 . È quanto ha diramato dal dipartimento della Protezione civile nel bollettino giornaliero di oggi sabato 18 aprile. Ricordiamo che la conferenza stampa del capo dipartimento Angelo Borrelli è stata rimodulata : non ci sarà più quindi l'appuntamento quotidiano in tv ma verrà proposto solamente due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. I dati verranno invece diffusi ogni giorno.I dati di oggi rispecchiano l'andamento mostrato ieri, in particolar modo riguardo ai nuovi casi accertati:(solamente due in meno). Allo stesso modo però prosegue senza sosta l'allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere:. Un segnale che conferma una flessione che dura ormai dal 3 aprile scorso. Si conferma sopra i 60mila il numero dei tamponi effettuati che, come spiegato più volte dagli scienziati, produrranno i risultati nei prossimi giorni.In Lombardia l'aumento dei casi è di 1.249 unità mentre il numero di morti ha raggiunto quota 12.050, 199 in più rispetto a 24 ore fa. Per quel che riguarda le terapie intensiva i pazienti sono scesi a 947, 24 in meno, mentre i ricoverati con sintomi sono 10.042, ben 585 in meno. I guariti o dimessi in un giorno sono invece 286 per un totale di 19.136.in Italia dall'inizio dell'emergenzarispetto a ieri), di cuinelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 106.962, un aumento di 809 unità. Ieffettuati fino ad, 61.725 nell'ultimo giorno (Ieri erano 65.705).Sono, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia (-24)., 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 (+1.667) sono quelli in isolamento domiciliare.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.