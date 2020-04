Muore a 53 anni mamma di due figli: non aveva trovato posto in ospedale

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 08:29

Non ce l’ha fatta. A 53 anni si è spenta a causa delnella rianimazione dell’ospedale aquilano San Salvatore,in Pasqualone,La donna era originaria di, ma da trent’anni viveva adove era piuttosto conosciuta lavorando in una. Ill’ha uccisa insinuandosi in un corpo reso fragile da una patologia concomitante.Era stata trasportata, nel momento più caldo dell’epidemia, da un’ambulanza all’Aquila per la mancanza di posti a Pescara ed a Penne. E’ la vittima più giovane a Penne.