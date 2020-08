Coronavirus, Miozzo: «Epidemia fuori controllo, entro fine mese sapremo cosa sta succedendo»

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 22:44

UnCosì ha definito il nuovo trend dAgostino Miozzo,dopo aver fatto il punto sulla situazione in Italia. Il numero delle persone infette sta crescendo e sono principalmente turisti che tornano da mete di vacanza.«Paghiamo un'estate in libertà, con party sulle spiagge, discoteche aperte e assembramenti senza regole. Se la curva continua a salire dobbiamo cominciare a preoccuparci: entro fine mese sapremo cosa sta succedendo», ha affermato in un'intervista a Il Giornale. L'esperto ha parlato di un'epidemia fuori controllo: «Una crescita sull’andamento dei contagi era prevista, però dobbiamo capire come si evolve questa curva epidemica: se raggiunge un picco e poi si ferma, possiamo stare tranquilli perché è il colpo di coda di comportamenti scorretti dei vacanzieri, ma se continua a salire dobbiamo cominciare a preoccuparci».Il fatto che soprattutto giovani siano colpiti è un'arma a doppio taglio che non solo potrebbe portare al contagio dei familiari ma potrebbe anche mettere a rischio il sistema scolastico perché proprio nelle scuole potrebbero diffondersi nuovi focolai. Poiti: «Non sottovalutate alcun sintomo, fatevi controllare anche al primo raffreddore, ricordatevi dove siete stati in vacanza e chi avete frequentato. Se ad una festa a cui avete partecipato qualcuno è risultato positivo al Covid fatevi subito il tampone di controllo. Non aspettate di stare male: più l’intervento è tempestivo, più è efficace».