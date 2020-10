Coronavirus, mezzi pubblici affollati e sicurezza: le regole per ridurre i rischi di contagio

L'uso dei mezzi pubblici pone l'accento sulla sicurezza. Le immagini di bus e metro affollate ha spaventato gli esperti e non solo, che parlano di un rischio maggiore per la salute degli utenti. Ma si può viaggiare in sicurezza in questa fase in cui la curva dei contagi sta tornando a crescere?

La risposta la danno gli esperti che spiegano che anche se il rischio, in casi di affollamento è maggiore, se tutti usano correttamente la mascherina si riduce notevolmente. Ridurre i tempi di percorrenza e tenere gli ambienti ben arieggiati è un'altra utile alternativa alla mancanza di distanziamento sociale. Scott Weisenberg, specialista in malattie infettive presso la NYU Langone Health, ha dichiarato a Business Insider che i rischi aumentano nei viaggi che durano più di quindici minuti.

La differenza la fa anche il tipo di mascherina che viene utilizzata, se si ha la consapevolezza di dover stare molto tempo vicino ad altre persone è meglio indossare le FFP2 e le FFP3 (ovvero i filtranti facciali), efficaci anche quelle chirurgiche e di stoffa, ma la cosa importante è che coprano bene naso e bocca e che siano ben aderenti al viso.

Restano poi valide tutta una serie di regle dettate dal buon senso, secondo gli esperti, come il non prendere mezzi pubblici se si hanno sintomi sospetti (come febbre, raffreddore e mal di gola), acquistare biglietti elettronici rispetto a quelli cartacei per evitare ulteriori contatti con le superfici e igienizzare il più possibile le mani durante il tragitto sul mezzo pubblico.

