Coronavirus, medico positivo va a operarsi con la febbre e contagia 8 persone. La rabbia del sindaco

Scoppia il caos a Castellaneta, in provincia di Taranto, nell'ospedale San Pio, dove ben otto operatori sanitari sono risultati positivi al: prima un dirigente medico, ora altri tre medici primari di reparti e anche quattro infermieri. Il tampone sarà invece ripetuto per altri tre, mentre si attendono i risultati per un'altra cinquantina di operatori sanitari dello stesso ospedale.Una situazione catastrofica, di cui ha parlato il sindaco della cittàcon un videomessaggio su Facebook: secondo Gugliotti, che è anche presidente della Provincia di Taranto, «questa situazione di emergenza» nell'ospedale può essere stata causata «da una violazione dei protocolli previsti per combattere l'epidemia del Covid-19». «Basta una piccola violazione - ipotizza il primo cittadino - basta discostarsi poco dalle indicazioni che vengono date dall'Autorità per perdere il controllo della situazione».Secondo fonti locali, scrive il Quotidiano di Puglia, a scatenare i contagi sarebbe stato un medico in servizio nello stesso ospedale San Pio: questi sarebbe andato in ospedale per sottoporsi ad un intervento, ma omettendo di dire che aveva la febbre.